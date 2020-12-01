Томск, , 12:52 — REGNUM В лесничествах Томской области с 1 декабря стартовала профилактическая акция «Ель». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, в рамках акции леса будут взяты под усиленную охрану из-за растущего числа незаконных вырубок в преддверии Нового года.

Отмечается, что в районах мобильные группы в составе специалистов госконтроля, лесничих и сотрудников полиции уже увеличили частоту патрулирования лесов. По словам замглавы департамента лесного хозяйства области Артёма Струкова, ежегодно они проводят более 500 рейдов, в чём им помогают и общественные инспекторы.

В администрации напоминают, что за незаконную вырубку елей нарушителям грозит штраф до 500 тыс. рублей или, в случае большого ущерба, лишение свободы на срок до 7 лет.

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