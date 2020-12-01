Саратов, , 13:01 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 1 ноября текущего года лабораторно подтверждены нарастающим итогом с 1996 года 22 254 случая ВИЧ-инфицирования. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облминздрава.

В 2020 году выявлено 824 новых случая ВИЧ-инфекции, что на 251 человека меньше, чем в прошлом году. По возрасту преобладают больные от 30−39 лет — 37,2%, 34,8% — от 40 до 49 лет. По половому признаку: мужчины — 61,2%, женщины — 38,8%. Самым распространенным остается половой путь заражения — 78,9%, при внутривенном употреблении наркотических веществ — 18,5%.

В области проживает и подлежит специализированному диспансерному учету 12 170 человек. Добровольную противовирусную терапию получают 7 967 ВИЧ-инфицированных. От женщин с подтвержденным диагнозом ВИЧ родилось 3 564 ребенка, из которых 2 821 — сняли с учета. Под наблюдением врачей с целью уточнения диагноза остаются 358 детей, у 180 — ВИЧ-инфекция подтверждена.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 26 ноября по 1 декабря в Саратовской области провели дополнительную неделю тестирования на ВИЧ-инфекцию. Эти мероприятия приурочили ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Читайте также: Дополнительное тестирование на ВИЧ-инфекцию проведут в Саратовской области

Читайте развитие сюжета: Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Подмосковье пошла на спад