Астрахань, , 12:49 — REGNUM В Астраханской области 1 декабря подтверждено 155 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 14 тыс. 24 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 829 человек.

Выздоровели 9734 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 260 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,02.

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