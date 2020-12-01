Архангельск, , 12:48 — REGNUM В Архангельской области число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии выросло до 32 012 — за последние сутки инфекцию выявили еще у 395 человек.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, среди новых заболевших 126 архангелогородцев, 51 житель Котласского района, 42 жителя Северодвинска, по 27 новых случаев заболевания выявлено в Вельском районе и Коряжме. Новые случаи заражения выявлены также в Новодвинске, Няндомском, Красноборском и других районах области.

«Среди новых случаев заболевания выявлен один завозной: заболевший — житель Омской области, приехавший в Архангельскую область», — сообщили в штабе.

Всего в регионе на лечении с COVID-19 находятся 8272 человека.