Севастополь, , 12:47 — REGNUM Ещё 62 случая заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за минувшие сутки, сообщили 1 декабря в пресс-службе правительства города. Накануне сообщалось о регистрации 65 новых носителей.

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«По состоянию на утро 1 декабря зарегистрировано 62 новых случая заболевания COVID-19. Из них шесть человек госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении», — сообщили в пресс-службе.

За сутки с выздоровлением выписали 107 пациентов. Зарегистрирована смерть троих человек с коронавирусом — это двое мужчин в возрасте 68 и 72 лет и 90-летняя женщина.

За период пандемии в Севастополе заражение коронавирусом подтвердилось у 4408 человек. Выздоровело 3896 человек, 123 скончались. На 1 декабря в стационарах проходят лечение 148 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19, в «Изумруде» — 118, 215 пациентов лечатся амбулаторно.