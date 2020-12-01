Ташкент, , 12:46 — REGNUM Правительство Узбекистана планирует выделить 150 млрд сумов ($14,5 млн) для возмещения ущерба гражданам в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд. Об этом написал депутат Олий Мажлиса (нижней палаты парламента) Расул Кушербаев в своем телеграм-канале.

По его словам, деньги поступят в централизованный фонд по возмещению убытков гражданам и субъектам предпринимательства при правительстве Узбекистана. Кушербаев отметил, что компенсации в размере 150 млрд сумов ($14,5 млн) не покроют всех затрат.

Напомним, 29 ноября 2019 года на заседании Олий Мажлиса рассмотрели отчет правительства об исполнении бюджета. Установлено, что в результате сносна 4378 объектов образовался долг в размере 1,1 трлн сумов ($106 млрд), в том числе 600 млрд сумов ($58 млн) — в Ташкенте.

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