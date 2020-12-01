Барнаул, 1 декабря 2020, 12:46 — REGNUM Сделать 31 декабря официальным выходным днём необходимо уже давно, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM призыв к губернаторам члена Общественной палаты, главы «Трезвой России» Султана Хамзаева, он пояснил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с тем, что на протяжении более шести лет инициатива с выходным днём 31 декабря в России так и не реализована, член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев призвал губернаторов у себя в регионах объявить последний день года нерабочим. По его словам, в 2019 году инициатива была поддержана более чем 15 территориями.
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