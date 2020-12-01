Оренбург, , 12:45 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 1 декабря, выявлено 182 случая заражения коронавирусом. Суточный темп прироста составляет 0,79%, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В регионе стабилизируется эпидситуация. Суточный показатель выявляемых носителей коронавируса постепенно снижается. Напомним, на 24 ноября за сутки зафиксировано 188 фактов, 24−30 ноября ежедневно выявляли по 184−185 случаев заражения.

С конца марта в Оренбуржье зарегистрирован ­­­­­23 361 носитель коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 9,3 случая заражения.

От COVID-19 оправились 19 989 человек. Жертвами заболевания стал 221 пациент.

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