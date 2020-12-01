Липецк, 1 декабря 2020, 12:44 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 1 декабря.
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Всего в регионе было зарегистрировано 117 летальных случаев.
Выписаны после выздоровления были 9190 человек.
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