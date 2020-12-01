Монреаль, Канада, , 12:42 — REGNUM Игроки Assassin's Creed Valhalla нашли способ бесплатно получить предметы из внутриигрового магазина. Об этом 30 ноября сообщило издание Eurogamer.

Для этого геймеры использовали программу Cheat Engine, с помощью которой можно сканировать память игры. По их словам, данный способ позволяет получить для своего персонажа все существующие предметы из магазина.

Напомним, в магазине игры Assassin's Creed Valhalla продаются различные косметические предметы для персонажа. Приобрести их можно за реальную валюту.

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