Липецк, , 12:41 — REGNUM В Липецкой области 1 декабря подтверждено 133 новых случая заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 11 тыс. 375 положительных тестов.

За весь период наблюдения 9190 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 145 — за последние сутки. 117 человек скончались. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

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