Мурманск, , 12:39 — REGNUM В Мурманске наступила полярная ночь — жители города увидят Солнце только в следующем году, сообщили ИА REGNUM в УГМС.

По прогнозу синоптиков, Солнце снова поднимется над горизонтом только 11 января. Самым темным днем для мурманчан станет 21 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил создать в Мурманске искусственное солнце. По замыслу Чибиса, оно должно было осветить город в полярную ночь. Для конструкции уже было найдено место, однако проект остался нереализованным.