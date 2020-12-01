Джакарта, , 12:39 — REGNUM Согласно данным, собранным правительством Индонезии 1 декабря 2020 года, за последние сутки в стране выявили 5092 новых случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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Известно, что общее число случаев заражения коронавирусом в Индонезии достигло 543 975. Всего на территории страны зарегистрировано 72 015 активных случаев.

Кроме того, за последние 24 часа от коронавируса в Индонезии скончались 136 человек. Эпидемия унесла жизни 17 081 человека в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии коронавирус обнаружили у губернатора ДжакартыАниес Басведана.

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