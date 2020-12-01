Токио, 1 декабря 2020, 12:37 — REGNUM Игровая консоль Nintendo Switch получила новое обновление системы. Об этом 30 ноября сообщалось на официальном сайте компании Nintendo.
Версия системы
Напомним, Nintendo Switch — это гибридная игровая консоль, разработанная японской компанией Nintendo. Её можно использовать как в портативном, так и в стационарном (при подключении к телевизору) режимах.
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