Токио, , 12:37 — REGNUM Игровая консоль Nintendo Switch получила новое обновление системы. Об этом 30 ноября сообщалось на официальном сайте компании Nintendo.

Версия системы 11.0.0. содержит сразу несколько нововведений. Теперь геймеры смогут пользоваться всеми функциями сервиса Nintendo Switch Online с домашнего экрана консоли, передавать скриншоты и видео по беспроводной связи, а также автоматически скачивать свои сохранения из облачного хранилища.

Напомним, Nintendo Switch — это гибридная игровая консоль, разработанная японской компанией Nintendo. Её можно использовать как в портативном, так и в стационарном (при подключении к телевизору) режимах.

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