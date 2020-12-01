Воронеж, , 12:36 — REGNUM Парк «Орлёнок» в центре Воронежа, закрытый на реконструкцию с июня 2019 года, откроют для посетителей весной 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Ввиду обострившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе комиссия сочла оптимальным перенести открытие парка на весеннее время. Кроме того, подобные меры позволят после схода снега оценить эксплуатационные свойства использованных при реконструкции материалов и в случае выявления дефектов — принудить подрядчика устранить их в рамках гарантийных обязательств», — уточнили в управлении строительной политики администрации города.

На данный момент, уточнили в администрации города, подрядчик обустроил дорожки, сделал мощение, также смонтированы освещение и система полива. На территории детской зоны подготовлены все основания и установлено оборудование, а финальная отсыпка покрытия будет произведена весной. Также воссозданы элементы главной входной группы, возвращены утраченные базы колонн. Основание скульптуры «Орленка» в настоящее время находится в так называемом «тепляке» и облицовывается гранитом. Весной в парке откроется также площадка для выгула собак. В парке расположатся уличные тренажеры и площадка стрит-бола и воркаута.