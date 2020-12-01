Волгоград, , 12:39 — REGNUM В Волгоградской области 1 декабря подтверждено 243 новых случая заражения коронавирусом, что на два случая больше, чем выявлено за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 245 человек, зарегистрировано четыре летальных исход, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационары госпитализированы 5772 взрослых и 50 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 664 пациента. В целом в Волгоградской области выявили 27 тыс. 408 носителей инфекции, выздоровели 26 432 человека, в том числе 245 завершили лечение за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных коронавирусом, зскончались ещё четыре пациента, всего в регионе скончались 312 пациентов.