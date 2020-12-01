Уфа, , 12:36 — REGNUM Строительство второго инфекционного центра завершено в Башкирии. Об этом 1 декабря сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров на заседании президиума республиканского правительства.

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По его словам, строительство инфекционного центра в г. Стерлитамаке началось 10 октября, а через 50 дней основные строительно-монтажные работы были закончены. Поэтому на стройплощадке останутся только те специалисты, которые будут совместно с врачами осуществлять пусконаладочные работы.

Отмечается, что в новом инфекционном центре будет расположено 74 боксированные палаты, в том числе 60 боксов — круглосуточного пребывания (20 детских и 40 взрослых), а 14 боксов будут реанимационные. В штатном режиме будут работать 74 койки. При этом предусмотрена возможность дополнительного размещения до 260 коек, а в случае ЧС здесь можно будет развернуть до 350 коек со 100% подключением кислорода.

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