Подгорица, , 12:33 — REGNUM 1 декабря отмечается всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом. Черногорские СМИ опубликовали статистику, отражающую положение дел в стране. С 1989 года 60 человек умерли в Черногории от СПИДа. В то время как в стране в настоящее время 181 человек являются ВИЧ-инфицированными и получают терапию.

Тенденция к смертности постепенно снижается. Сегодня люди живут с ВИЧ, но при условии, что он будет обнаружен на ранней стадии и будет лечиться, отмечают медики.

В Черногории лечение бесплатное и используется современная терапия.

На конец 2019 года 243 человека (216 мужчин и 27 женщин) жили с ВИЧ в Черногории, что означает, что распространенность этой инфекции в Черногории составляет 0,04%.

Первый случай заражения ВИЧ в Черногории был зарегистрирован в 1989 году, и с тех пор до конца 2019 года было зарегистрировано всего 303 человека, инфицированных ВИЧ, из которых 146 (48%) находились в стадии развития СПИДа, из них 157 зарегистрированы в бессимптомной фазе заболевания.