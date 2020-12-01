Барнаул, , 12:33 — REGNUM Барнаульские поликлиники приступили к выдаче бесплатных лекарственных препаратов пациентам с коронавирусом, которые получают лечение на дому. Как пояснили в министерстве здравоохранения Алтайского края, медикаменты будут получать те пациенты, у которых уже подтвержден COVID-19, а также те, которые имеют клинику, сходную с этим новым заболеванием.

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Как пояснила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению регионального минздрава Жанна Вахлова, если у пациента диагноз лабораторно не подтвержден, но присутствуют как минимум два симптома, сходные с ковид-клиникой, ему будут давать бесплатные препараты.

В Алтайском крае на дому в основном лечат пациентов с легкой и средней степенью тяжести заболевания (как с пневмонией, так и без). На лекарства для них из федерального бюджета выделено более 87,2 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной: на 1 декабря среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7580 человек, +57 за последние сутки) и ОРВИ (12 309 человек, +142 за последние сутки).

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