Пермь, , 12:33 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 1 декабря, скончались 17 пациентов с коронавирусом: 14 — от COVID-19, трое — от сопутствующих заболеваний, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Число жертв коронавирусной инфекции достигло 644 человек. Кроме того, зафиксирован летальных исход у 351 человека, чей тест на коронавирус оказался положительным, но причиной смерти названы сопутствующие заболевания.

Добавим, с конца марта в регионе выявлено 20 980 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день в стационарах на лечении находятся 2 114 пациентов, из них 118 подключены к аппаратам ИВЛ.

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