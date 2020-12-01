Саратов, , 13:01 — REGNUM В Саратовской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В период со 2 по 6 декабря местами по региону ожидается аномально-холодная погода. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Саратовской области.

До конца текущей недели на территории субъекта федерации среднесуточная температура воздуха отклонится ниже климатической нормы на 9 градусов и более.

По информации Гидрометцентра России, морозную погоду в левобережье среднего Поволжья будет определять мощный сибирский антициклон. Осадков до 6 декабря не прогнозируется. Температура воздуха ночью будет колебаться от — 13 до — 17 градусов мороза, днем — от — 6 до — 11 градусов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Чувашии декабрь начнётся с холодов, в ночь на 1 декабря температура снизится до — 12 градусов. Морозы продержатся до конца первой декады декабря.

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