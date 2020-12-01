Мехико, , 12:56 — REGNUM Несколько сотен человек собрались в центре столицы Мексики городе Мехико, чтобы выразить свое возмущение убийством предпринимателя из Франции и его помощника 29 ноября.

Как сообщает Reuters, во вторник, 1 декабря, жители Мехико прошли по центральной улице квартала, где располагается ресторан убитого Батиста Лормана, 45-летнего предпринимателя из Франции. Затем манифестанты возложили цветы у посольства Франции, расположенного неподалеку.

Жители города выражали возмущение недостаточным обеспечением безопасности в столице. Глава полиции Мехико заявил, что подозреваемый в убийстве предпринимателя уже задержан.

Напомним, в Париже 28−29 ноября прошли акции протеста против закона о глобальной безопасности, предполагающего наказание за распространение фотографий полицейских при исполнении.

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