Пермь, , 12:31 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 1 декабря, выявлено 298 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. По сравнению с данными на 30 ноября отмечен незначительный спад суточного показателя с 300 случаев до 298.

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Среди выявленных носителей коронавируса пятеро детей и 293 взрослых: 111 мужчин, 182 женщины. В больнице на лечении находятся 74 человека, а 224 — дома под меднаблюдением.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,4% (на 30 ноября — 1,5%), коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1 (на 30 ноября — 1,01).

С конца марта в регионе зафиксировано 20 980 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 14 638 пациентов, в том числе 278 — за последние сутки. От коронавирусной инфекции скончались 644 пациента.

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