Качканар, Свердловская область, , 12:39 — REGNUM В интернете организовали петицию на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с требованием решить проблему с буддистами, которые не намерены съезжать с горы Качканар. Сбор подписей ведётся в режиме онлайн.

Авторы петиции просят «пресечь незаконный захват» территорий на горе. Жители одноимённого города могут потерять свои рабочие места из-за отказывающихся уезжать буддистов, указано в тексте обращения.

«По прогнозам специалистов, с 2021 года Качканарский ГОК уже всерьез начнет терять объемы добычи на существующих карьерах», — написано в петиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее буддисты отказались покидать гору Качканар, заявив о расторжении соглашения, подписанного совместно с властями и горнодобытчиками.

Читайте ранее в этом сюжете: Уральские буддисты разорвали соглашение с «Евразом» по монастырю