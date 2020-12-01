Токио, , 12:30 — REGNUM Разработчики из Platinum Games сделали Байонетту новым дополнительным персонажем игры The Wonderful 101: Remastered. Об этом сообщалось 30 ноября на странице проекта в Steam.

Байонетта позволит членам отряда превращаться в огромный пистолет для атаки или в дракона для уклонения от ударов противников. Помимо этого разработчики выпустили бесплатную демоверсию The Wonderful 101: Remastered, в которой будет доступен первый уровень оригинальной игры.

Напомним, The Wonderful 101 — это необычная экшен-игра от японских разработчиков из Platinum Games. В ней геймеры управляют отрядом супергероев, которые умеют превращаться в огромное оружие.

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