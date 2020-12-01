Черкесск, , 12:29 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выявлен факт хищения бюджетных денежных средств на сумму свыше 56 млн рублей. Под подозрение в совершении преступления попал бывший директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление эксплуатации Большого Ставропольского канала», сообщили 1 декабря в пресс-службе надзорного ведомства.

Как стало известно, в период времени с 2007 года по 2013 год экс-директор госучреждения заключил госконтракты на проведение строительных работ на сумму 307,793 млн рублей. При этом в нарушение закона, он не провел предварительно конкурс на исполнение госконтракта, а подрядчиком определил аффилированную компанию ЗАО «Строительное монтажное управление — 4», учредителями которого были его близкие родственники.

Во время исполнения строительных работ были завышены их объемы на сумму более 56 млн рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура установила факт хищения более 500 млн рублей при выполнении работ по возведению дополнительного водосброса на Большом Ставропольском канале. В совершении хищения также заподозрен экс-директор госучреждения.

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