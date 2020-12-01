Кемерово, , 12:29 — REGNUM В Кемеровскую области прибыла партия городских и пригородных автобусов. 23 автобуса марок ЛиАЗ и НефАЗ направлены в муниципалитеты региона, сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».

«Мы последовательно обновляем автопарк кузбасских транспортных предприятий. Закупаем комфортные, вместительные и экологичные автобусы, приспособленные для работы в сибирских условиях, — прокомментировал губернатор Сергей Кузнецов. — Автопарк предприятий обновится на 60%».

Так, десять ЛиАЗов направили в ПАТП №4 Новокузнецка, восемь ЛиАЗов — в автоколонну №1237 Кемерова; из пяти пригородных НефАЗов по два направили в Белово и Ленинск-Кузнецкий, один — в Гурьевск.

Отметим, что транспорт закуплен в рамках госпрограммы «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса».