Ставрополь, , 12:27 — REGNUM Глава крестьянско-фермерского хозяйства в Ставропольском крае заподозрен в незаконном получении от государства гранта в размере более 15 млн рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе главного управления МВД по региону.

По данным полиции, предприниматель из Арзгирского района Ставрополья в 2019 году узнал о возможности получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы. Он направил в конкурсную комиссию заявку и предоставил выписку своего банковского счета. Позднее ему одобрили выделение средств.

По условиям соглашения подозреваемому начислили свыше 15 млн рублей. Однако выяснилось, что грант фермер получил незаконно, поскольку представленная им справка была фальшивой.

Предпринимателю инкриминируется мошенничество. В настоящее время на лицевой счет подозреваемого, на который были перечислены деньги, наложен арест. Расследование дела продолжается.