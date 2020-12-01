Москва, , 12:27 — REGNUM Внимательно изучают условия использования персональных данных на интернет-порталах 60% жителей России, не читают совсем — 22% опрошенных, приводит данные опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Дать согласие на обработку персональных данных при получении доступа к интернет-сервису готовы 32%. Откажутся от доступа к порталу при необходимости дать согласие на обработку данных 45% респондентов.

К возможности передачи личных данных третьим лицам отрицательно относятся 70% граждан, положительно — лишь 2%, безразлично — 10%. По мнению 58%, доступ третьих лиц к личным данным представляет для них угрозу.

Опрос проведен 25 ноября 2020 года. Опрошены по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, направленный на защиту прав владельцев персональных данных, внесен в Государственную думу во 17 ноября 2020 года.

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