Брянск, , 12:30 — REGNUM Техническое открытие госпиталя для пациентов коронавирусной инфекцией прошло 1 декабря в Унече Брянской области. На создание современного медучреждения на 400 коек потратили около 100 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Госпиталь разместился в здании 1938 года постройки, капитально отремонтированном. За две недели подрядчики привели в порядок системы отопления, водоснабжения и канализации, восстановлено электроснабжение. Для подводки кислорода к каждой койке смонтировано более 4,5 км медного трубопровода. Отделочные работы провели и внутри здания, и на фасаде, благоустроили прилегающую территорию. Из областного бюджета на ремонтные работы и оснащение необходимым современным оборудованием выделили порядка 100 млн рублей.

Пациентов с коронавирусом в регионе принимают девять перепрофилированных медицинских организаций. Всего предусмотрено 12 госпиталей с общим количеством коек 1865, из них 1665 с подачей кислорода.