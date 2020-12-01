Калуга, , 16:58 — REGNUM Более пяти миллионов рублей планирует потратить калужский благотворительный фонд помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе» на создание патронажной службы для одиноко проживающих онкологических больных «Родные стены». Об этом 1 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор фонда «Вместе» Татьяна Петрова.

Директор фонда «Вместе» Татьяна Петрова. Admoblkaluga.ru

«Одинокие люди в паллиативном состоянии часто нуждаются в системном уходе, обезболивании, приготовлении пищи, кормлении. А сейчас они остаются дома одни, уповая на помощь сердобольных соседей и знакомых, которые оказывают им помощь бессистемно, время от времени, — сказала Татьяна Петрова. — Наша задача — помогать таким людям постоянно, чтобы они не чувствовали себя одинокими и брошенными».

Инициатива «Родные стены» станет продолжением проекта комплексной медико-психолого-социальной помощи паллиативным онкологическим больным и их семьям, начатого калужским фондом «Вместе» в 2019 году.

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