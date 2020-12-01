Новосибирск, , 12:24 — REGNUM В школах Новосибирской области в связи с заражением коронавирусом, по данным на 30 ноября, 191 заболевший — 96 детей и 95 взрослых. Об этом на брифинге сегодня, 1 декабря, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

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«В дошкольных организациях 113 заболевших — 30 детей и 83 взрослых. Всего на больничном, не только по ковиду, но и по другим заболеваниям, находятся 3121 педагогических работников, — уточнил министр. — В настоящий момент 6−10 классы продолжают обучение в дистанционной форме, решение о дальнейшем формате будет приниматься в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации».

На больничном находятся 8% педагогических работников образовательных организаций Новосибирской области.

Федорчук отметил, что число заболевших в школах немного снизилось, но соизмеримо с данными на конец прошлой недели.