Воронеж, , 12:23 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев объяснил решение о возвращении воронежских детей с дистанционной формы обучения в школы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, вопрос обсуждался 1 декабря в ходе прямого эфира главы региона в соцсетях.

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Губернатор отметил, что решение о переводе на дистанционное обучение школьников было принято в конце октября, когда ежесуточно госпитализировали до 500 «тяжёлых» пациентов с подозрением на коронавирус, сейчас же эпидемиологическая ситуация стала лучше.

При этом, сказал Гусев, родители школьников активно выступали против перевода их на дистанционное обучение. Другой причиной решения вернуть школьников за парты стало то, что очный процесс обучения — более эффективный.

«Мы должны обеспечить, чтобы дети не «просели» по набору знаний, который нужен для дальнейшего обучения», — отметил Александр Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, воронежские школьники на осенних каникулах отдыхали в два раза дольше — две недели, с 26 октября по 8 ноября. Решение было принято из-за пандемии коронавируса. Затем до 30 ноября младшеклассники учились (и сейчас продолжают очно), на дистанционное обучение перевели седьмые — одиннадцатые классы полностью, и пятые-шестые — частично.