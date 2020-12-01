Белград, , 12:48 — REGNUM В городах Сербии 30 ноября проходят различные исторические лекции, посвящённые Первой Мировой войне и истории Королевства Югославии. Ровно 102 года назад, 1 декабря 1918 года в Белграде было образовано первое общее государство южных славян. Оно называлось Королевство сербов, хорватов и словенцев. А в 1929 году название было заменено на Королевство Югославия. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Ещё в начале Первой Мировой войны Сербия объявила то, что ее целями является объединение сербов, хорватов и словенцев, что было подтверждено Нишской декларацией парламента Королевства Сербии 7 декабря 1914 года.

«Убежденное в решимости всего сербского народа упорствовать в священной борьбе за защиту своей родины и свободы, правительство королевства считает своей самой главной и в этот роковой период единственной задачей — обеспечить успешное завершение этой великой войны, которая в тот момент, когда она была начата, стала одновременно борьбой за освобождение и объединение всех наших несвободных братьев сербов, хорватов и словенцев», — говорилось в заявлении депутатов парламента Королевства Сербии в 1914 году.

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