Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Сообщения ведущих американских СМИ о России, связанные с выборами президента США 2020 года, в 96% случаев имели негативный характер. Об этом говорят опубликованные 1 декабря итоги исследования, которое провели специалисты медиагруппы «Россия сегодня».

Доля таких материалов почти не изменилась с 2016 года, когда Дональд Трамп стал президентом, обойдя на выборах экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Теперь таких публикаций стало больше на 1%.

Эксперты проанализировали 1200 статей и репортажей, которые выпустили десять основных американских СМИ с 1 августа по 15 ноября на телевидении, в печати, в Сети и по радио. Тональность сообщений сравнили с 900 сюжетами о выборах, которые выходили с 1 августа по 9 ноября 2016 года.

Оказалось, что телеканал CNN выдал 570 сообщений о «российском вмешательстве» в выборы 2020 года, газеты The New York Times и The Washington Post — 148 и 113 соответственно, а телеканал Fox News — 103. При этом CNN и The New York Times почти удвоили количество таких сообщений по сравнению с 2016 годом.

Четыре года назад в США сообщали о «российских хакерах», предполагаемых связях с командой Трампа и расследовании «вмешательства Москвы». В этом году публикации также касались расследования «российское вмешательства», фейков и пропаганды в соцсетях и «хакерских атак». Ситуация не очень изменилась даже с учётом того, что расследование спецпрокурора Мюллера не выявило доказательств «сговора» команды Трампа с РФ.