Екатеринбург, , 12:25 — REGNUM В Свердловской области подтверждено ещё 10 случаев смерти от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Для сравнения, 30 ноября 2020 года заявили о девяти смертях от COVID-19.

В регионе с начала пандемии от этого заболевания скончались 1037 человек. В целом по России умерли уже 40 464 больных COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области с весны подтверждено уже 46 693 случая заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале снизилось количество выявленных носителей коронавируса

Читайте развитие сюжета: На Среднем Урале упала заболеваемость COVID-19 среди жителей средних лет