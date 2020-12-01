Курск, , 12:18 — REGNUM В Курской области 1 декабря зарегистрировано 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на девять больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 15 тыс. 445 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 13 тыс. 53 пациента, в том числе 231 — за последние сутки. Скончались 199 человек. Один новый летальный случай подтвержден за последние сутки.

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