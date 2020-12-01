Златоуст, Челябинская область, , 12:17 — REGNUM В Челябинской области прокуратура выявила нарушения в школе-интернате №31. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

В ходе проверки выяснилось, что в учреждении в посёлке Айский возле Златоуста в спальном корпусе температура воздуха была плюс 20 градусов. При этом в учебном корпусе она оказалась на отметке плюс 15−16 градусов, тогда как по нормам должна быть не ниже 18. Также оказалось, что в помещениях ветхие оконные рамы, которые пропускают холодный воздух.

Теперь ответственных лиц ждёт дисциплинарное и, возможно, административное наказание. Как сообщало ИА REGNUM, о проблемах в интернате ранее сообщали местные СМИ. Это и стало поводом для проведения проверки.

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