Красногорск, 1 декабря 2020, 12:20 — REGNUM В Подмосковье выявлено 1104 новых случаях заражения коронавирусом. Об этом 1 декабря сообщил оперативный штаб Москвы.
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Согласно опубликованным ранее данным, это число является максимальным для Московской области за все лето и осень.
Последний раз большее число заразившихся коронавирусом в регионе было зафиксировано 10 мая. В тот день в Подмосковье было выявлено 1133 случаев инфицирования.
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