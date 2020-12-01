Красногорск, , 12:20 — REGNUM В Подмосковье выявлено 1104 новых случаях заражения коронавирусом. Об этом 1 декабря сообщил оперативный штаб Москвы.

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Согласно опубликованным ранее данным, это число является максимальным для Московской области за все лето и осень.

Последний раз большее число заразившихся коронавирусом в регионе было зафиксировано 10 мая. В тот день в Подмосковье было выявлено 1133 случаев инфицирования.

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