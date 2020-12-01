Уфа, , 12:30 — REGNUM Башкирия заняла 16 место в России в 2019 году в рейтинге качества городской среды. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, по итогам года Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ формирует индекс качества городской среды. В него включают оценку жилья, озеленения, общественно-деловой и социальной инфраструктуры, а также дорожной сети и общегородского пространства. Эти критерии оцениваются в точки зрения экологичности, безопасности, идентичности, комфорта, современности, а также эффективности управления.

По словам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, в прошлом году Башкирия заняла 16 место по стране, но по потенциалу республика точно сможет показывать лучшие результаты. Он выказал уверенность в том, что Башкирия должна быть в первой десятке, а по некоторым показателям — в первой пятерке субъектов РФ.

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Николай Ельников отметил, что в настоящий момент в регионе каждый третий город соответствует нормам по благоприятной городской среде. При этом благоприятными городами признаны города Стерлитамак, Дюртюли, Агидель, Туймазы, Белебей, Уфа, Сибай.

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