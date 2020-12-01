Тбилиси, , 12:13 — REGNUM Сотрудники полиции в Грузии за прошедшие сутки выписали 984 штрафа за нарушение мер по профилактике пандемии. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба МВД Грузии.

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По данным министерства, 79 человек оштрафовали на 2000 лари (около $600) за нарушение карантинных ограничений, в том числе комендантского часа. Еще 905 жителями выписали штрафы по 20 лари (около $6) за нарушение масочного режима.

«МВД продолжает призывать граждан соблюдать введенные ограничения, в противном случае будут приняты соответствующие меры, предусмотренные законом», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве напомнили, что за повторное нарушение карантинных норм может последовать уголовное наказание.

Как передавало ИА REGNUM, до 31 января 2021 года в Грузии будут действовать жёсткие ограничительные меры по защите населения от коронавирусной инфекции, которые прозвали «лайт-локдаун».

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