Черкесск, , 12:08 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки выписаны в связи с выздоровлением 184 ковид-пациента. Общее число сумевших справиться с болезнью достигло 9076 человек, сообщили 1 декабря в федеральном оперативном штабе.

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За эти же сутки выявлено еще 90 случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей инфекции за все время пандемии достигло 12 312 человек.

«В инфекционные стационары госпитализированы 858 из них с лабораторно подтвержденным диагнозом. Остальные инфицированные новым коронавирусом находятся под медицинским наблюдением на дому. Кроме этого, 6464 человека находятся в карантине под медицинским наблюдением на дому», — говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в число лиц, находящихся на карантине, входят граждане с положительным результатом лабораторных исследований на COVID-19, не имеющие симптомов заболевания, а также лица, имевшие контакт с инфицированными.