Варшава, , 12:04 — REGNUM В Велькопольском воеводстве Польши пост в Facebook одной из участниц местного фитнес-клуба привел к исключению девушки из числа его участниц. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Девушка поддержала в социальной сети решение Конституционного суда по ужесточению запрета на проведение абортов, а также раскритиковала демонстрации сторонников легализации абортов, в частности, за акты вандализма, оскорбления религиозных чувств и другие действия, которые нарушают закон.

Через несколько дней после публикации поста девушка пришла в фитнес-клуб, который ранее посещала, но там ей отказали в предоставлении услуг. Также девушку исключили из сообщества данного клуба в Facebook. Кроме того, в чате фитнес-клуба тренер, у которого автор поста посещала занятия, опубликовала пост, информирующий других членов клуба о том, что она отказывает девушке в участии в ее занятиях.

За незаконно отстраненную от занятий девушку вступились правозащитники из организации Ordo Iuris. «Девушка не собиралась никого оскорблять. Она лишь высказывала мнение о спорных событиях, происходящих в Польше. Деятельность фитнес-клуба нарушает личные права потерпевшей и представляет собой дискриминацию на основе исповедуемой системы ценностей», — говорится в сообщении правозащитной организации.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.