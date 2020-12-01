Омск, , 12:02 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявлено 244 новых носителя коронавируса, за весь период — 22 807. Об этом сообщили 1 декабря в областном оперштабе.

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Доля свободных коек в общем количестве развернутого коечного фонда для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 за сутки увеличилась на 2,1% — до 19,1%. Под наблюдением медицинских работников находятся 3082 пациента. Выздоровели ещё 142 человек. За весь период в регионе вылечились 15 058 пациентов.

За прошедшие сутки в Омской области скончались еще девять пациентов с коронавирусом. За весь период в регионе жертвами COVID-19 стали 641 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ежедневно в Омской области выявляют более 200 новых носителей коронавируса, эпидемиологическая обстановка продолжает оставаться достаточно напряженной.

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