Калининград, , 12:02 — REGNUM Регионам необходимо поддерживать женские инициативы и запускать образовательные программы для женщин-лидеров. К такому выводу пришли участники круглого стола по теме программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с Советом Евразийского женского форума в Калининграде. Мероприятие прошло в смешанном формате онлайн и офлайн в Балтийском федеральном университете им. И.Канта.

О старте программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» совместно с Советом Евразийского женского форума объявила 21 сентября председатель Совета Федерации России, наставник конкурса «Лидеры России» Валентина Матвиенко. Слушателями программы стали финалисты и победители «Лидеров России», и активные участницы проектов Совета Евразийского женского форума.

«Образовательная программа «Женщина-лидер» — это первый проект в рамках серии мероприятий, который Совет Федерации запустил в преддверии подготовки к третьему Евразийскому женскому форуму, который состоится 22−24 сентября следующего года в городе Санкт-Петербурге. Помимо этого, у нас уже дан старт марафону «Женские инициативы в развитии территорий». В течение всего периода подготовки к этому форуму у нас пройдут и выездные онлайн-гостиные Форума по ключевым темам. Наша задача — дать возможность всем желающим участвовать в подготовке мероприятий форума, почувствовать причастность к масштабному событию», — рассказала на круглом столе первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова.

Целью программы «Женщина-лидер» является формирование и развитие сообщества успешных женщин, где каждая является уникальной личностью и готова участвовать в решении значимых социально-экономических задач страны и продвигать женскую повестку в стране и в мире, в том числе в рамках Евразийского женского форума. Авторы программы «Женщина-лидер» в течении трех месяцев обучали активных в бизнесе и общественной жизни женщин современным управленческим навыкам и компетенциям, техникам и инструментам эффективного использования «женского стиля» управления, учитывающего психологические особенности и мотивацию женщин-лидеров.

«В рамках образовательной программы «Женщина-лидер», состоящей их четырех модулей, эксперты помогают развить навыки и «прокачать» компетенции, которые помогут женщинам в современном мире быть успешными. Мы говорим о том, что в основе всего лежит баланс: это и личное развитие, здоровье, внешний вид, красота, развитие своей профессиональной деятельности, необходимость держать в фокусе семью. В программе принимают участие 140 женщин, они разработают 25 проектов. Сейчас проектируем программу постсопровождения, которую будем вводить в будущем году, чтобы увидеть результаты этих проектов. И мы призываем активнее разрабатывать региональные форматы поддержки женщин через образовательные программы, у нас есть пример Ульяновска, где идет работа по созданию «Школы женского лидерства». Мы в свою очередь готовы оказать методологическую и экспертную помощь при создании региональных программ», — рассказала проректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина.

К участникам круглого стола с приветствием обратился губернатор Калининградской области, наставник конкурса «Лидеры России» Антон Алиханов. Он рассказал о роли женщин на руководящих постах в правительстве региона.

«Если говорить о Калининградской области, то у нас почти половину ключевых позиций в правительстве занимают женщины — заместители председателя правительства, министры, руководители агентств, ведомств. Мы в гендерном балансе один из самых продвинутых регионов. Но честно скажу, какой-то специальной женской квоты в региональном правительстве нет, просто так сложилось. Мне как губернатору нравится работать в такого рода сбалансированном коллективе. Это не попытка сделать комплименты. Женщины работают в моем правительстве лучше, чем мужчины, и я доволен их работой. Они, если можно так сказать, более выдержанные, более нацеленные на результат зачастую и принимают взвешенные решения. На мой взгляд, у женского типа лидерства, женского руководства есть ряд своих преимуществ», — сказал глава региона.

Как отметила заместитель председателя правительства Калининградской области Наталья Ищенко, сегодня важно популяризировать образ женщины-лидера в молодежной среде.

«Важно, чтобы видели пример. У нас проходит проект «Диалог на равных», мы посчитали, что треть встреч была проведена успешными женщинами в роли спикеров, которые делились историями успеха, опытом. Слушатели имели возможность задать интересующие вопросы», — привела пример Наталья Ищенко.

Она также добавила, что в регионе реализуется ряд мер поддержки женщин и семей с детьми.

Участники круглого стола отметили участие женщин в реализации различных проектов, направленных на улучшение качества жизни в России.

«Каждый проект требует внимания к деталям и работы с людьми, а для этого нужна добросовестность, мудрость, терпеливость, многозадачность. Эти качества характерны для женщины, — сказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова, — Мне посчастливилось стать первой за всю историю города женщиной, которая возглавила высший исполнительный орган местного самоуправления. Анализируя структуру городу г. Калининграда, могу сказать, что две трети ключевых должностей на низшем и среднем уровне муниципального управления занято женщинами. В образовании, воспитании детей, здравоохранении, культурных институциях мужчины на фоне женщин представлены практически единично».

По словам президента «Ассоциации деловых женщин регионов», директора «Агентства развития квалификаций», председателя комитета по развитию женского предпринимательства калининградского отделения «Опоры России» Натальи Грязновой, Калининградскую область можно назвать «олицетворением идеи женского лидерства» — женщины здесь достойно представлены во всех сферах.

«Мы готовы поделиться своим опытом, у нас много женщин-менторов, которые сами оказывают поддержку, — рассказала Наталья Грязнова, — Мы сами присутствуем на Евразийском женском форуме и встречаемся с нашими лидерами. Я рада, что программа «Женщина-лидер» пришла в наш регион одной из первых, и уверена, что с помощью этой программы у нас будет еще больше лидеров».

Участники встречи отметили также важность образовательных программ для развития компетенций женщин-лидеров. Как поделилась руководитель АНО «Эпоха Просвещения», участница программы «Женщина-лидер» из Калининградской области Анастасия Петухова, которая вместе с единомышленницами реализует проект по реставрации братских воинских захоронений на территории России, Балтики, Польши и Финляндии, участие в образовательной программе «Женщина-лидер» позволило по-новому увидеть себя, получить новый опыт.

«Я поняла насколько важно взаимодействовать именно в ключе проектной деятельности, постоянного обучения. Спикеры, эксперты, организаторы стали для меня примером во многом. Участницы команды, в которой я работаю над проектом, в ходе программы стали для меня в какой-то степени наставницами, потому что не всегда есть возможность над проектной инициативой работать в такой разной команде: мы представляем пять регионов, у нас женщины из разных сфер, разного возраста», — отметила Анастасия Петухова.

По словам эксперта инвестиционного департамента Российского Фонда прямых инвестиций, (РФПИ), победителя конкурса «Лидеры России — 2019», координатора проекта #ОнаЛидер сообщества «Лидеров России» Светланы Костиковой, образовательные программы для женщин действительно способны «научить» лидерству, создавая для этого необходимы условия.

«Сейчас в лидерстве существует две концепции. Первая говорит о том, что лидером нужно родиться, вторая — что лидером можно стать при прохождении каких-то сложных ситуаций и трансформации себя. И задача образовательных программ по лидерству как раз состоит в том, чтобы создать эту благодатную почву для внутренней трансформации. В рамках инициативы #ОнаЛидер мы поддерживаем девушек, которые участвуют в конкурсе «Лидеры России». Мы даем мотивационные лекции, вебинары с успешными женщинами, у нас есть индивидуальная поддержка, коучинг и другие инструменты. У нас уже есть первый результат — со стартом этой инициативы процент девушек среди победителей конкурса «Лидеры России» в этом году составил 25% против 13% двумя годами ранее», — пояснила Светлана Костикова.

Проректор по административной деятельности Балтийского федерального университета им. И. Канта Станислав Курицын отметил, что студенты вуза в будущем могут также стать участниками проектов платформы «Россия — страна возможностей».

«Мы сейчас работаем активно над новой стратегией развития университета. Один из её элементов — активное включение всех сотрудников и студентов в проектную деятельность. Мы будем работать над тем, чтобы развивать не только навыки в предметных областях, но лидерские качества», — уточнил Станислав Курицын.