Москва, , 12:01 — REGNUM Мнения родителей о продлении санитарных правил и дистанционного обучения в школах до 1 января 2022 года разделились поровну — за и против по 38%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Среди родителей в возрасте 35−44 лет доля тех, кто одобряет продление онлайн-обучения, превышает число не одобряющих — 39% против 35%. Больше всего противников «дистанционки» среди родителей старше 45 лет (42%).

В ходе опроса 77% родителей заявили, что школах, где учатся их дети, соблюдаются все санитарные правила Роспотребнадзора. 6% опрошенных отметили, что соблюдаются не полностью.

Опрос проведен 27—30 ноября 2020 года. Опрошены 1600 родителей школьников в 340 населенных пунктах во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор предложил продлить санитарные требования к работающим с детьми организациям, введенные из-за коронавируса, до 1 января 2022 года.

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