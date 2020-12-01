Воронеж, , 12:00 — REGNUM Власти Воронежской области не намерены закрывать рестораны, кафе, прочие заведения общепита под Новый год. Об этом 1 декабря во время прямого эфира в соцсетях заявил глава региона Александр Гусев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Таким образом, несмотря на планируемые ограничения на ночную работу заведений, именно в новогоднюю ночь работать им разрешат.

«Запрещать работу общепита в новогоднюю ночь не планируем. Рассчитываем провести также детские мероприятия, подготовим город к Новому году. Но эпидемиологические правила продолжат действовать, нужно будет соблюдать социальную дистанцию, носить маски, заполнять столы не более, чем на 50%», — сказал губернатор Александр Гусев.

В то же время глава региона рекомендовал ресторанам и кафе «с осторожностью» принимать предоплату на заказы — не исключено изменение ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 декабря в Воронежской области подтверждено 34 764 случая заражения, выздоровевших 32 543, скончались 876 пациентов.