Санджу, , 12:03 — REGNUM Спустя несколько дней после подтверждения высокопатогенного штамма птичьего гриппа на ферме в южнокорейском городе Чонып провинции Чолла-Пукто подозрение на вирус было зафиксировано на птицеферме в Санджу провинции Кёнсан-Пукто. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей ветеринарных органов провинции.

По их словам, предполагаемый случай заражения зафиксирован на ферме по разведению кур-несушек. Результаты исследования, в ходе которого специалисты определят, является ли вирус высокопатогенным штаммом птичьего гриппа или нет, будут известны в течение одного-трех дней.

В случае подтверждения высокопатогенного штамма на птицефермах, расположенных в радиусе 3 км, фермерам необходимо будет уничтожить все поголовье.

Отмечается, что это вторая вспышка птичьего гриппа среди домашней птицы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее зафиксировали вспышку птичьего гриппа среди домашней птицы