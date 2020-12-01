Пенза, , 12:01 — REGNUM В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 1 декабря подтвердилась у 20 384 человек, за сутки заболели еще 163 жителя региона. Минувшим днем инфицированными стали 165 человек. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 17 529 пациентов, за сутки — 88 человек. Не удалось спасти 243 пациента, которые скончались после заражения новой коронавирусной инфекцией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались двое мужчин и одна женщина. Таким образом, по состоянию на 1 декабря всего погибли 243 человека.

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