Москва, , 11:57 — REGNUM На сегодняшний день в России наметился тренд на стабилизацию ситуации с коронавирусом, и в ряде регионов страны есть уверенная тенденция на стабилизацию. Об этом 1 декабря заявила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

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"В России в целом наметился тренд на стабилизацию ситуации с COVID-19. Есть ряд субъектов, где прослеживается уверенная тенденция на стабилизацию», — приводит ее слова РИА Новости.

Также эпидемиолог добавила, что коронавирус является новой инфекцией, особенности течения эпидемического процесса у которой ещё не изучены, а потому прогнозировать что-то об инфицировании крайне сложно, и окончательно, аргументированно сказать о том, когда начнётся снижение числа заражений, на данный момент невозможно.

«Стоит отметить, что ситуация с коронавирусом зависит от каждого из нас — важно соблюдать все рекомендуемые меры профилактики распространения вируса, нужно поддерживать коллективизм — всем вместе объединиться и победить инфекцию», — добавила Плоскирева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 569 пациентов, что стало новым самым большим числом за весь период пандемии.